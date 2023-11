V Estoniji na filmskem festivalu številni slovenski filmi

Tallinn/Ljubljana, 14. novembra - Na 27. mednarodnem filmskem festivalu Pöff v estonskem glavnem metu Tallinn, ki bo potekal do 19. novembra, se ta mesec vrstijo številni slovenski filmi. Poleg tega bo v sredo na tem festivalu mednarodno premiero dočakal novi film Janeza Burgerja Opazovanje in sicer v sekciji po izboru kritikov, so danes sporočili iz Slovenskega filmskega centra.