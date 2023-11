Nagrada za evropsko družbeno inovacijo projektu v koordinaciji Focusa

Ljubljana/San Sebastian, 14. novembra - Nagrado Evropska družbena inovacija 2023 je prejel projekt EmpowerMed, ki ga je koordinirala slovenska nevladna okoljska organizacija Focus. Nagrado so prejeli zaradi vzpostavitve t. i. skupnostnih srečanj kot inovativnega, prožnega in učinkovitega orodja za obravnavo različnih oblik in ravni energetske revščine, so sporočili iz Focusa.