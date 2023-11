Našli na območju Ilirske Bistrice pogrešanega hrvaškega gobarja

Ilirska Bistrica, 14. novembra - Ilirskobistriški policisti so danes nekaj čez 8. uro našli hrvaškega gobarja, ki je bil pogrešan od sinoči. Policisti so ga začeli z modrimi lučmi, sirenami in termovizijo iskati že ponoči, a brez uspeha. Za danes zjutraj so sklicali obsežno iskalno akcijo, a so 34-letnika našli pred njenim začetkom, so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper.