V 20 letih delovanja programa Zora odkrili 2664 primerov raka materničnega vratu

Ljubljana, 14. novembra - Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora v Sloveniji obeležuje 20 let delovanja. V tem času se je presejalnega pregleda za raka materničnega vratu udeležilo 740.000 žensk, pravočasno je bilo odkritih in zdravljenih 33.500 predrakavih sprememb materničnega vratu in odkritih 2664 rakov materničnega vratu.