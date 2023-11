Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih septembra navzgor

Ljubljana, 14. novembra - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se septembra v medletni primerjavi v povprečju zvišale za 1,8 odstotka, vrednost kmetijskih pridelkov pa je upadla za 15 odstotkov. Cene žit in mleka pri pridelovalcih so bile na letni ravno znatno nižje, je danes objavil državni statistični urad.