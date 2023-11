V občini Ivančna Gorica postavili mrežo javnih polnilnic za električne avtomobile

Ivančna Gorica, 14. novembra - V občini Ivančna Gorica so v okviru energetske sanacije javnih objektov, ki so v lasti občine, postavili mrežo javnih polnilnic za električne avtomobile. Na sedmih lokacijah so postavili osem polnilnic s skupno 14 polnilnimi mesti, so sporočili z občine.