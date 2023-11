V Galeriji Jakopič predstavljene slovenske arhitektke in fotografinje v obdobju 1850-1950

Ljubelj, 14. novembra - V Galeriji Jakopič bo od srede na ogled drugi del razstave Slovenske umetnice v obdobju 1850-1950, posvečen arhitektkam in fotografinjam. Po besedah kustosinje Marije Skočir med arhitektkami odkrivajo prezrte avtorice, pri fotografiji pa segajo nazaj do začetkov medija in denimo odkrivajo, kako je fotografijo pri slikanju uporabljala Ivana Kobilca.