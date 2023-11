Izrael nadaljuje vojaške operacije v Gazi

Gaza, 14. novembra - Izraelska vojska danes nadaljuje zračne in kopenske napade na območju Gaze, kjer živi več milijonov Palestincev v nevzdržnih razmerah. Po podatkih vojske so letala v ponedeljek obstreljevala 200 ciljev palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira Gazo, tudi skladišča orožja, izstrelišča raket in poveljniške centre, poroča nemška tiskovna agencija dpa.