Evropske borze uvodoma previdno

London/Pariz/Frankfurt, 14. novembra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja večinoma zvišali, a je bila rast skromna. Vlagatelji so previdni, saj so po poročanju tujih tiskovnih agencij v pričakovanju današnje objave podatkov o inflaciji v ZDA, ki bi lahko vplivali na smer trga.