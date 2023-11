Vreme: Povečini oblačno

Ljubljana, 14. novembra - Danes bo v zahodni, osrednji ter ponekod v južni Sloveniji povečini oblačno, nekaj oblačnosti bo tudi v Prekmurju in delu Štajerske, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Kočevskem in ponekod na zahodu bo lahko občasno rahlo deževalo. Drugod bo dokaj sončno. Marsikje bo pihal jugozahodnik. Popoldne in zvečer se bo postopno pooblačilo po vsej Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 20 stopinj Celzija.

V sredo bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sprva precej jasno, popoldne bo občasno več oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Nekoliko hladneje bo. V noči na petek se bo od zahoda spet pooblačilo. Dopoldne bodo manjše padavine zajele večji del Slovenije in zvečer povsod ponehale.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje nizkega zračnega tlaka z več cikloni. Obsežna vremenska fronta valovi od vzhodne čez srednjo in zahodno Evropo nad Atlantik. Od zahoda k nam doteka topel in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem na območju Gorskega Kotarja bo občasno rahlo deževalo. Ponoči bo ponekod prehodno rahlo deževalo. V sredo se bo oblačnost umikala nad Balkan in čez dan bo precej jasno, nekaj oblačnosti bo predvsem v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes čez dan in v noči na sredo se bo vremenska obremenitev povečala. Pričakuje se zmerna obremenitev, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V sredo zjutraj bo obremenitev postopno popustila in čez dan bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.