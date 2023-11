Obdobje gnojenja s tekočimi gnojili podaljšano do 15. decembra

Ljubljana, 14. novembra - Gnojenje s tekočimi gnojili, ki je običajno prepovedano od 15. novembra do 1. marca, je letos podaljšano do 15. decembra, nosilce kmetijskih gospodarstev obvešča ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za to so se odločili zaradi izjemne namočenosti tal po obilnih padavinah v avgustu, oktobru in novembru.