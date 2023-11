Ljubljana, 14. novembra - Direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (GPU) Marko Gašperlin bo danes ob 13. uri v novinarskem središču GPU na Litostrojski 54 predstavil dosedanje ugotovitve in aktualno situacijo na področju nedovoljenih migracij in nadzora državne meje po uvedbi začasnega nadzora na državni meji, so sporočili z GPU.