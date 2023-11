V izraelski operaciji na Zahodnem bregu več mrtvih

Ramala, 14. novembra - V spopadih med operacijo izraelske vojske v mestu Tulkarem na severu Zahodnega brega je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Ramali danes ubitih najmanj šest Palestincev. Stari so bili med 21 in 32 let. Izraelska vojska je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila operacijo na območju, žrtev pa ni komentirala.