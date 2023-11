V Velenju gradijo podzemno zbiralnico odpadkov na Rudarski in Šaleški cesti

Velenje, 19. novembra - Med večstanovanjskima blokoma na Rudarski in Šaleški cesti v Velenju se je ta teden začela gradnja nove podzemne zbiralnice odpadkov, ki bo namenjena gospodinjstvom in pravnim subjektom z območja. Občina pripravlja projektno dokumentacijo za podzemne zbiralnice odpadkov še za štiri nove lokacije, so sporočili.