Pregled - šport, 13. 11. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Tadej Pogačar in Eugenia Bujak sta bila izbrana za najboljša slovenska cestna kolesarja sezone, medtem ko je naziv najboljše gorske kolesarke še četrtič zapovrstjo prejela Monika Hrastnik. Nagrado so prejeli od Kolesarske zveze Slovenije na slavnostni prireditvi Večer zvezd v Ljubljani.

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Aba izgubili proti Ciboni s 54:72 (11:17, 28:34, 39:46). Trener Krke Gašper Okorn je pred obračunom s Cibono poudaril, da je to tekma, ki jo enostavno morajo dobiti. Če so bili tri četrtine še zraven, pa so v zadnji četrtini Zagrebčani hitro prišli do zajetne prednosti, ki so jo ohranili do konca. Krka je tako doživela šesti zaporedni poraz in tako z eno zmago ostaja pri dnu lestvice. Cibona je zmagala drugič v sezoni.

BUDVA - Slovenski šahisti, 19. nosilci evropskega ekipnega prvenstva v šahu, ki poteka v Budvi v Črni gori, so v tretjem krogu prišli do druge zmage, z 2,5:1,5 so premagali sedem mest nižje postavljene Švicarje. Slovenske šahistke, 18. nosilke, so igrale neodločeno 2:2 z dve mesti višje postavljeno reprezentanco Slovaške. Slovenski šahisti so s štirimi točkami 12., Slovenke so s tremi točkami na 17. mestu.

TORINO - Rus Danil Medvedjev je zmagovalec drugega obračuna rdeče skupine na zaključnem teniškem turnirju v Torinu. V ruskem dvoboju je ugnal Andreja Rubljova s 6:4, 6:2. V sredo se bo v drugem krogu skupinskega dela pomeril proti Nemcu Alexandru Zverevu, ki je bil boljši Španca Carlosa Alcaraza s 6:7 (3), 6:3, 6:4. Španec se bo v sredo pomeril z Rubljovom.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek je z 9295 točkami na vrhu teniške lestvice WTA. Drugouvrščena Belorusinja Arina Sabalenka zaostaja za 245, tretjeuvrščena Američanka Coco Gauff pa že za 2715 točk. Najboljši Slovenki sta v primerjavi s prejšnjim tednom malenkostno napredovali, Tamara Zidanšek je na 99., Kaja Juvan pa na 103. mestu.

LJUBLJANA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo sezono 2023 končal na prvem mestu lestvice ATP. Potem ko je 36-letni Beograjčan na zaključnem turnirju v Torinu premagal Danca Holgerja Runeja, je že jasno, da ga nihče več ne more ujeti. Tako po po letih 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 in 2021 še osmič najboljši na svetu ob koncu leta. Od Slovencev najvišje na lestvici ostaja Blaž Rola, ki je napredoval za štiri mesta in je zdaj 446. Bor Artnak je 593. To sta edina Slovenca med najboljšimi 1000 igralci lestvice ATP.

NEW ORLEANS - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so slavili osmo zmago na desetih tekmah. Tokrat so v gosteh s 136:124 premagali New Orleans Pelicans. Pri Teksašanih je bil prvi strelec Kyrie Irving s 35 točkami, od tega je zadel sedem od desetih trojk, Dončić pa je k zmagi dodal 30 točk, čeprav v zadnjem delu ni igral. Ekipi se bosta v torek med seboj pomerili še enkrat.