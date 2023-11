New York, 13. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Wall Street je v ponedeljek nihal, medtem ko so si evropske delnice prejšnji teden opomogle od velikih razprodaj, ko so trgovci čakali na ključne podatke o inflaciji v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.