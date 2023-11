Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 11.)

Ljubljana, 13. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo Slovenija na decembrskem Evropskem svetu predlagala, da se pristopna pogajanja med EU ter Bosno in Hercegovino začnejo takoj oziroma sočasno s pogajanji med EU in Ukrajino ter Moldavijo. Poročale so tudi o skupini držav članic EU, ki poziva k tesnejšemu sodelovanju z Zahodnim Balkanom.