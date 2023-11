Slovenci v tretjem krogu ekipnega EP do druge zmage

Budva, 13. novembra - Slovenski šahisti, 19. nosilci evropskega ekipnega prvenstva v šahu, ki poteka v Budvi v Črni gori, so v tretjem krogu prišli do druge zmage, z 2,5:1,5 so premagali sedem mest nižje postavljene Švicarje. Slovenske šahistke, 18. nosilke, so igrale neodločeno 2:2 z dve mesti višje postavljeno reprezentanco Slovaške.