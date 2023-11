Pregled - svet, 13. 11. (ponedeljek)

GAZA - Največja bolnišnica na območju Gaze Al Šifa ne deluje več kot bolnišnica, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poudarila je, da so stalno bombardiranje in spopadi izraelske vojske in Hamasa v neposredni bližini poslabšali že tako kritične razmere. Pacienti ne morejo prejemati dialize, nedonošenčke pa so morali vzeti iz inkubatorjev in jih zaviti v folije, da bi jih ohranili pri življenju. Prenehala naj bi delovati tudi druga največja bolnišnica Al Kuds. V Al Šifi, kjer naj bi bilo več kot 600 bolnikov in 1500 razseljenih oseb, je doslej umrlo 34 pacientov, vključno s sedmimi dojenčki. Po podatkih ZN so bile v napadih v okolici Al Šife ubite tri medicinske sestre. Po podatkih ZN sicer že 20 od 36 bolnišnic v Gazi ne deluje več. Število žrtev izraelskega obstreljevanja Gaze je medtem doseglo 11.240.

GAZA/RAMALA/ISTANBUL - Palestinski premier Mohamed Štajeh je ZN in EU pozval, naj s padali dostavijo humanitarno pomoč na območje Gaze, zlasti na sever te palestinske enklave. V Egipt je medtem prispela prva ladja s humanitarno pomočjo od začetka spopadov med Izraelom in Hamasom. Izrael pa je danes znova odprl koridor za evakuacijo prebivalcev na jug enklave.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je zunanjim ministrom članic predstavil okvir za Bližnji vzhod po trenutnih napetostih, ki določa nekaj pogojev. Po njegovih besedah je prvi pogoj, da ne sme priti do prisilnega razseljevanja Palestincev iz Gaze. Kot drugi pogoj okvir določa, da se ozemlje Gaze ne sme zmanjšati. Okvir določa še, da bi morale na območju Gaze vladati legitimne palestinske oblasti, pri iskanju rešitve pa morajo bolj sodelovati arabske države. Ministri so podprli pristop, ki jim ga je predstavil, je po zasedanju povedal Borrell.

LONDON - Britanski premier Rishi Sunak je v okviru obsežnejšega preoblikovanja vlade za novega zunanjega ministra izbral nekdanjega premierja Davida Camerona. Nasledil bo Jamesa Cleverlyja, ki bo zamenjal notranjo ministrico Suello Braverman. Slednjo je Sunak danes razrešil s položaja, med drugim po poročanju medijev zaradi njenih kritik policije. Sunak izvaja obsežnejše preoblikovanje vlade pred splošnimi volitvami prihodnje leto.

GAZA - Združeni narodi so sporočili, da je Izrael na jugu območja Gaze napadel stavbo, v kateri je nastanjeno osebje organizacije. Po besedah generalnega komisarja agencije ZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) je napad blizu mejnega prehoda Rafa z Egiptom nov dokaz, da v Gazi ni varnega kraja.

NEW YORK - V znak spoštovanja do žrtev med svojimi uslužbenci v Gazi so Združeni narodi na svojih uradih spustili zastave na pol droga. Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je namreč v petek sporočila, da je bilo od začetka spopadov 7. oktobra ubit 101 sodelavec UNRWA.

TEL AVIV/GAZA - Izrael ima verjetno še dva do tri tedne časa, preden bo mednarodni pritisk na državo spodkopal legitimnost vojaških operacij v Gazi, je izjavil izraelski zunanji minister Eli Koen. Pred tem je ocenil, da se pritisk mednarodne skupnosti na Izrael zaradi vojne na območju Gaze povečuje. Izraelska vojska je sporočila, da sta v spopadih s Hamasom na severu Gaze umrla še dva izraelska vojaka. Po navedbah izraelskih medijev se je število vojakov, ki so bili ubiti od začetka kopenske ofenzive na enklavo, s tem povečalo na 44.

CONSTANTA - V Romuniji se je začelo usposabljanje ukrajinskih pilotov za ameriška bojna letala F-16, potem ko sta romunski obrambni minister Angel Tilvar in njegova nizozemska kolegica Kajsa Ollongren v romunski letalski bazi Borcea odprla Evropski center za usposabljanje (EFTC). Poleg Nizozemske se je za dobavo lovcev F-16, za katere so v Kijevu dolgo prosili, avgusta odločila tudi Danska. Kmalu zatem sta dobavo teh letal Ukrajini napovedali še Norveška in Belgija. Danska je avgusta že začela z usposabljanjem osmih ukrajinskih pilotov.

KIJEV/BRUSELJ/BERLIN - Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski je v nedeljo opozoril, da se mora Kijev pripraviti na morebitno okrepitev ruskih napadov na energetsko infrastrukturo to zimo. Hkrati je zagotovil, da Ukrajina krepi svojo obrambo za zaščito ključne infrastrukture. Lansko zimo je zaradi sistematičnega bombardiranja ukrajinskega energetskega omrežja na tisoče ljudi dalj časa ostalo brez ogrevanja ali elektrike.

WASHINGTON - Ameriške sile so v nedeljo v Siriji uničile dva objekta, ki naj bi jih uporabljali iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in z Iranom povezane skupine, je sporočil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu pa je bilo v napadu ubitih najmanj osem proiranskih borcev.

VARŠAVA - Poljski parlament se je sešel na ustanovnem zasedanju po volitvah 15. oktobra, na katerem je priseglo 460 poslancev. V skladu z ustavo je ob ustanovni seji novega parlamenta odstopila vlada premierja Mateusza Morawieckega. Za novega predsednika sejma je bil izvoljen vodja opozicijske stranke Poljska 2050 Szymon Holownia.

ZAGREB - Na Hrvaškem že več kot mesec dni razsaja epidemija oslovskega kašlja, bakterijske okužbe, ki najhuje prizadene dojenčke. Do minulega konca tedna so zabeležili prek 400 okužb, med njimi več kot polovico na območju Splita, kjer so zaradi oslovskega kašlja preventivno hospitalizirali enega dojenčka.

CATANIA - Ognjenik Etna na Siciliji, ki je v noči na soboto znova začel bruhati lavo, se je po nedeljskem spektakularnem izbruhu jugovzhodnega kraterja ognjenika minulo noč umiril.