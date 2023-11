Na območju Planice moški umrl po padcu z višine

Planica, 13. novembra - Kranjskogorski policisti so bili danes obveščeni o nesreči na območju Planice. Po doslej znanih podatkih je moški padel z višine in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Po poročanju medijev gre za dolgoletnega vodjo priprave skakalnic v Planici Iztoka Pergarca.