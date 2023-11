Šaman QAnona si želi izvolitve v ameriški kongres

New York, 14. novembra - Ameriški politični upornik, ki je z golimi prsmi in krznenim pokrivalom z rogovi postal obraz napada privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na zvezni kongres januarja 2021 in si prislužil nadimek šaman QAnona, je v Arizoni storil prvi korak v smeri kandidature za izvolitev v predstavniški dom istega kongresa, poročajo ameriški mediji.