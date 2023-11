Na ljubljanski in mariborski upravni enoti stranke že obveščajo o morebitni stavki v sredo

Ljubljana/Maribor, 13. novembra - Na upravnih enotah Ljubljana in Maribor so stranke že obvestili o sredini stavki, ki so jo zaposleni napovedali za cel dan, med 8. in 19. uro. Sicer se bodo v torek sindikalni predstavniki sestali z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, ki opravlja funkcijo ministra za javno upravo in poskušali poiskati rešitev, da do stavke ne bi prišlo.