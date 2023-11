Golob s predsednico Zveze društev upokojencev o vladnih ukrepih na področju upokojencev

Ljubljana, 13. novembra - Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jan in nekdanjega predsednika Janeza Sušnika, s katerima je razpravljal o pomenu dolgotrajne oskrbe in nadaljevanju projekta E-oskrbe. Z njima se je pogovarjal še o pomembnosti uvedbe instituta zagotovljene vdovske pokojnine in uskladitvi pokojnin.