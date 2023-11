Britanski kraljevi pevci z glasbeno dediščino v srebrnem abonmaju

Ljubljana, 14. novembra - V srebrnem abonmaju Cankarjevega doma bo nocoj gostovala prepoznavna britanska vokalna skupina The King's Singers. Šesterico pevcev odlikujeta visok standard v a cappella petju in tehnično znanje, s katerima že 50 let prepričujejo občinstvo po svetu. Za koncert, ki bo ob 19.30 v Gallusovi dvorani, so pripravili preplet glasbe iz različnih obdobij.