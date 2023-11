Na Jesenicah se začenjajo 36. Čufarjevi dnevi

Jesenice, 14. novembra - S polaganjem cvetja k spomeniku Toneta Čufarja na Jesenicah in z nastopom domače gledališke skupine se bodo drevi ob 19. uri v jeseniškem gledališču začeli tradicionalni, 36. Čufarjevi dnevi. Festival ljubiteljskih gledališč bo do 20. novembra postregel z devetimi predstavami in spremljevalnim programom.