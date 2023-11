Vreme: Zvečer in ponoči prehodna pooblačitev

Ljubljana, 13. novembra - Zvečer in ponoči se bo prehodno povsod pooblačilo. Ponekod na Notranjskem in na severovzhodu bo pihal okrepljen jugozahodnik. Na Kočevskem lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli ledišča, drugod od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.