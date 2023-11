Ljubljanska borza: Delnice NLB pridobile skoraj sedem odstotkov

Ljubljana, 13. novembra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,2 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice NLB, ki po objavi četrtletnih rezultatov minuli četrtek še vedno beležijo rast, danes so poskočile za 6,77 odstotka in s tem tudi najbolj prispevale k rasti indeksa najpomembnejših delnic SBI TOP za 1,53 odstotka na 1210,02 točke.