V Prevzgojnem domu Radeče zaključili pilotno izvedbo rehabilitacijskega programa REEDU

Radeče, 13. novembra - V Prevzgojnem domu Radeče so zaključili pilotno izvedbo rehabilitacijskega evropskega programa REEDU. Program je namenjen razvijanju osnovnih kompetenc mladoletnikov za povratek in aktivno vključitev v socialno in delovno okolje na prostosti, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.