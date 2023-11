V Posočju pripravljajo nov odlok o plovbi po Soči

Kobarid, 13. novembra - Potem ko sta občini Kobarid in Tolmin sprožili postopke za spremembe odloka o plovnem režimu na Soči, ki naj bi začele veljati z novim letom, bodo tudi v Bovcu pripravili svojo različico novega odloka. Z obstoječim režimom so vsi nezadovoljni, ali bodo občine uspele uskladiti določila in kaj bi pomenilo, če ne bo enotnega odloka, pa še ni jasno.