Vinjen voznik po štajerski avtocesti vozil z 240 kilometri na uro

Celje, 13. novembra - Na štajerski avtocesti so policisti v nedeljo zvečer pri izvozu Tepanje obravnavali vinjenega voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti 130 kilometrov na uro, vozil 240 kilometrov na uro. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v krvi nekaj manj kot dva promila in pol alkohola, so sporočili s Policijske uprave Celje.