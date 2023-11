Klakočar Zupančič začenja dvodnevni obisk na Švedskem

Stockholm, 14. novembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič danes začenja dvodnevni uradni obisk na Švedskem, kjer se bo sestala s predsednikom riksdaga Andreasom Norlenom in zunanjim ministrom Tobiasom Billströmom. Namen obiska je krepitev medparlamentarnega sodelovanja, v ospredju razprav pa bodo trajnostni razvoj, podnebne spremembe in migracije, so sporočili iz DZ.