Srbski intelektualci pozivajo k čim višji udeležbi na volitvah

Zrenjanin, 13. novembra - Srbski intelektualci, zbrani v iniciativi ProGlas, so minuli teden objavili pobudo, ki jo je do nedelje podpisalo več kot 69.000 državljanov, poroča srbska tiskovna agencija Beta. Avtorji besedila, med katerimi so igralci, profesorji in pisatelji, so v njem pozvali volivce, naj se v čim večjem številu udeležijo predčasnih parlamentarnih volitev.