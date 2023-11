V okviru Mreže znanja 2023 tudi Dan odprte znanosti in prvi nacionalni dogodek občanske znanosti

Ljubljana, 14. novembra - V organizaciji Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) se danes začenja vsakoletna konferenca Mreža znanja, na kateri se bodo med drugim dotaknili tem o umetni inteligenci, odprti znanosti in superračunalništva. V sklopu konference bo potekal tudi Dan odprte znanosti 2023 in prvi nacionalni dogodek občanske znanosti.