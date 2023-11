Člani sindikata Zasuk določili smernice delovanja za prihodnje leto

Maribor, 13. novembra - Člani sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk so na drugi redni skupščina sindikata v soboto v Mariboru preoblikovali vodstveno strukturo sindikata ter določili program in finančni načrt za leto 2024. Kot so sporočili, bo Zasuk v prihodnjem letu z najrazličnejšimi boji in akcijami po vsej Sloveniji še bolj terenski.