Grško Sirizo zapustilo več deset vidnejših članov

Atene, 13. novembra - Glavno grško opozicijsko stranko, levičarsko Sirizo je zaradi spora o njeni usmeritvi zapustilo 45 članov. Med temi so tudi vidnejše osebnosti, vključno z nekdanjim finančnim ministrom Evklidom Cakalotosom. V pismu so zdaj nekdanji člani slog vodenja novega predsednika stranke Stafanosa Kaselakisa označili za populističen in celo desničarski.