Skupina Gen obsavskim gasilskim zvezam podarila 190.000 evrov za nakup opreme

Krško, 13. novembra - Skupina Gen je 19 gasilskim zvezam, ki delujejo v porečju Save, v Krškem danes podarila skupaj 190.000 evrov za nakup opreme. Skupina Gen sicer vrsto let tesno sodeluje s posavskimi gasilskimi društvi, s prostovoljnimi gasilci pa delijo vrednote, ki jim omogočajo uresničevanje lastne vizije in poslanstva, so sporočili iz skupine.