Mladi voznik med vožnjo sprožil neznano eksplozivno sredstvo

Slovenj Gradec, 13. novembra - Koroški policisti so na območju policijske postaje Slovenj Gradec v petek okoli 18.30 obravnavali sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Ugotovili so, da je 19-letni voznik med vožnjo sprožil neznano eksplozivno sredstvo. V močni eksploziji si je hudo poškodoval roko. Trije sopotniki so jo odnesli brez poškodb.