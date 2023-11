Pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce, petega voznika še iščejo

Trbovlje/Čatež ob Savi/Krško, 13. novembra - Policisti so pretekli konec tedna pri prevozu migrantov ujeli štiri tujce, enega voznika migrantov pa še iščejo. Namesto, da bi policistom ustavil, je namreč na dolenjski avtocesti z veliko hitrostjo odpeljal naprej, nato pa ustavil in pobegnil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.