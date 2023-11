V Mestnem gledališču ljubljanskem premiera črne komedije Arzenik in stare čipke

Ljubljana, 14. novembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem bo nocoj premiera črne komedije Josepha Kesselringa o čudaški družini Arzenik in stare čipke. Igro, ki jo je ameriški dramatik spisal v času pred drugo svetovno vojno z napovedjo grozot, so ustvarjalci ohranili skoraj enako, aktualizirali pa so njeno metaforično sporočilo.