Ljubljana, 13. novembra - Nogometaši Nafte so v 17. krogu 2. slovenske lige premagali Bistrico s 3:1 in tako ostajajo vodilni na lestvici. Bistričani so dobili prvi polčas, v drugem pa sta za zmago lendavske zasedbe poskrbela Toni Lun Bončina z dvema in Silvo Pigac z enim zadetkom.