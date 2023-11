Gostinci za ohranitev slovenske kulinarične identitete

Nova Gorica, 13. novembra - V okviru Dnevov slovenskega turizma 2023 se je danes odvilo 15. strokovno srečanje gostincev. Sodelujoči so ugotovili, da je na kulinaričnem področju Slovenija storila ogromen napredek. Strinjali so se, da so tradicionalne slovenske gostilne slovenska kulinarična identiteta, ki jo je treba ohraniti.