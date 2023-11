Nagrada za življenjsko delo na področju etnologije Moniki Kropej Telban

Koper, 13. novembra - Letošnjo Murkovo nagrado za življenjsko delo na področju etnologije je prejela raziskovalka slovstvene folklore, pripovedne kulture, ljudskega zdravilstva, verovanjskih predstav in zgodovine etnološke vede na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU Monika Kropej Telban. Nagrade in priznanja so podelili v petek v Kopru.