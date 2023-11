Število smrtnih žrtev v bolnišnici Al Šifa narašča

Gaza, 13. novembra - Število smrtnih žrtev v bolnišnici Al Šifa v Gazi se je od vikenda povzpelo na 34, vključno s sedmimi dojenčki, je danes sporočil namestnik ministra za zdravje v Gazi Jusef Abu Riš. Dodal je, da na severu Gaze ne deluje nobena bolnišnica več, in pojasnil, da so bile prisiljene prenehati delovati zaradi pomanjkanja goriva in spopadov.