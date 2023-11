Premier Golob danes na obisku v Rimu

Slovenski premier bo v Rimu po napovedih predstavil svoje zamisli o tem, kako ohraniti schengen in preprečiti, da nadzor na mejah med državami schengenskega območja postane trajen.

Italija je namreč sredi oktobra uvedla začasni nadzor na meji s Slovenijo, posledično je Slovenija uvedla nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, skupno pa nadzor na mejah zdaj izvaja že enajst držav schengenskega območja. Odločitev o uvedbi nadzora na meji s Slovenijo je premierka Meloni opisala kot nujno zaradi trenutnih razmer v svetu, od Bližnjega vzhoda do migrantske krize.

Golob in Meloni bosta govorila tudi o drugih aktualnih vprašanjih, kot so razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, pri čemer ni zaznati večjih razlik v pogledih Ljubljane in Rima.

Ob mednarodnih temah bodo na dnevnem redu Goloba in Meloni tudi dvostranske teme, med njimi tiste, povezane s slovensko manjšino v Italiji. Golob, je pred obiskom v ponedeljek gostil predstavnike manjšine, bo po napovedih izpostavil vprašanje zagotovljenega zastopstva v italijanskem parlamentu.

Golob se bo srečal tudi s predsednikoma obeh domov parlamenta, ne pa s predsednikom republike Sergiom Mattarello, ki ga v času obiska ne bo v Rimu.