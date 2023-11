V Gazi nedonošenčke zavijajo v folijo, da bi jih ohranili pri življenju

Gaza, 13. novembra - Medtem ko se na območju Gaze nadaljujejo spopadi med Izraelom in Hamasom, se zdravstvena kriza še naprej zaostruje. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da največja bolnišnica Al Šifa ne deluje več. Pacienti ne morejo prejemati dialize, nedonošenčke pa so morali vzeti iz inkubatorjev in jih zaviti v folije, da bi jih ohranili pri življenju.