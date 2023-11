V igri za prvi odsek tretje razvojne osi od Šentruperta do Velenja trije gradbinci

Ljubljana, 13. novembra - V igri za prva gradbena dela na odseku severnega dela tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem ostajajo trije gradbinci oz. gradbeni konzorciji. Dars je namreč na razpisu, objavljenem konec junija, sposobnost priznal Strabagu in konzorcijema pod vodstvom Pomgrada in Kolektorja CPG. Ti bodo zdaj lahko oddali ponudbe.