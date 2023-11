Danes je mednarodni dan prijaznosti

Ljubljana, 13. novembra - Društvo Humanitarček ob današnjem mednarodnem dnevu prijaznosti pripravlja posebno akcijo. Namesto z deljenjem rumenih rož, ki so del praznovanja dneva, bodo dan obeležili z barvanjem kamenčkov, ki jih podarjajo drugim. Letos je v obtoku že 36.700 kamenčkov, v akciji pa sodeluje 281 šol in vrtcev, 77 podjetij in 152 društev, so pojasnili v društvu.