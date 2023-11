Občina Luče bo v Strugah zgradila začasni vodovod

Luče, 13. novembra - Občina Luče naj bi ta teden začela gradnjo začasnega vodovoda do hiš v Strugah, ki so bile prizadete v vodni ujmi. Podbetoniranja poškodovanih objektov medtem ne bo, ker bi bilo to po mnenju stroke nesmiselno vlaganje, je za STA povedal župan Luč Klavdij Strmčnik. Predvidena je namreč selitev, ki pa si je krajani ne želijo.