V Indiji kljub veselju ob prazniku luči zaskrbljenost zaradi smoga

New Delhi, 13. novembra - Na stotine milijonov ljudi po vsej Indiji je v nedeljo praznovalo priljubljen hindujski praznik luči divali, ki so ga obeležili s tradicionalnimi pesmimi, prižiganjem lučk in ognjemeti. Kljub prazničnemu razpoloženju pa skrb še naprej vzbuja velika onesnaženost zraka zlasti v prestolnici New Delhi, kjer so danes znova namerili kritične vrednosti.