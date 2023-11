Vreme: Zmerno do pretežno oblačno in suho

Ljubljana, 13. novembra - Dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek se bo oblačnost čez dan povečala. Na Kočevskem in ponekod na zahodu lahko občasno rahlo dežuje. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli ledišča, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bodo rahle padavine zajele večji del države ter v sredo zjutraj že ponehale. Po nižinah bo marsikje megleno. V sredo čez dan kaže na sončno vreme s kakšno manjšo ploho. Razmeroma toplo bo. V četrtek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Nekoliko se bo ohladilo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem se nahaja ciklon. Topla fronta se nahaja nad Alpami in srednjo Evropo. Od zahoda nad naše kraje priteka toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme, oblačnost se bo na južni strani Alp sušila. Zapihal bo jugozahodni veter. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V torek bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. V krajih severno in ponekod južno od Slovenije bo deževalo. Nekaj več jasnine bo zahodno od nas. V Kvarnerju bo pihal okrepljen jugozahodnik.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko popustila in se znova povečala v torek čez dan. Pričakuje se zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.